В Югре за сутки выявлено 92 случая COVID-19

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за минувшие сутки выявлено 92 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе. С начала пандемии диагноз подтвердился у 52 376 человек, из которых 50 403 уже выздоровели, 760 пациентов скончались.

Новые случаи заражения зафиксированы в 18 муниципалитетах. Больше всего случаев выявили в Сургуте, где заболели 20 человек. В Нижневартовске и Ханты-Мансийске COVID-19 заразились по 13 человек, в Нефтеюганске — семь. На момент выявления 74 человека переносили заболевание с симптомами ОРВИ, у 13 пациентов была диагностирована пневмония, пять заболевших переносили коронавирус в бессимптомной форме.

В данный момент в больницах округа в тяжелом состоянии находятся 68 пациентов с COVID-19, 40 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).