Сибиряки в 2020 году взяли кредитов на 1,8 трлн рублей — на 13% больше, чем годом ранее

В 2020 году банки выдали жителям сибирских регионов кредитов на 1,8 трлн руб., что на 13% больше, чем в 2019 году, сообщила пресс-служба Сибирского главного управления Банка России.

Кредитный портфель за 2020 год вырос с 2 до 2,3 трлн руб. Его структура, по данным ЦБ, в течение года почти не изменилась: 43% кредитного портфеля банков формируют ипотечные жилищные кредиты, 57% — другие виды потребительских кредитов.

Пресс-служба отмечает, что по величине ссудного портфеля в Сибири лидируют Красноярский край, Новосибирская и Иркутская области, на долю которых приходится более половины всего кредитного портфеля банков.

При этом, как отмечает Банк России, несмотря на рост кредитного портфеля, доля просроченной задолженности за год практически не изменилась и на начало 2021 года составила 4,6%.

Дарья Решетникова