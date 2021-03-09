72 новых случая заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

В Удмуртии выявили 72 случая заражения коронавирусом за минувшие сутки. Диагноз подтвердили у четырех детей до 14 лет и 18 человек старше 65 лет, сообщает оперштаб региона.

В целом среди заболевших 36 жителей Ижевска, семь граждан из Глазова, шесть — из Камбарского района, по пять — из Воткинска и Завьяловского района, по четыре — из Сарапула и Малопургинского района, два — из Шарканского района, по одному — из Сарапульского, Воткинского и Якшур-Бодьинского районов. При этом 75 пациентов вылечились от COVID-19.

За все время в Удмуртии подтвердили 28 972 случая заражения коронавирусом. Из них 365 закончились летальным исходом, 25 660 человек вылечились, остальные продолжают лечение, 104 инфицированных находятся в тяжелом состоянии.