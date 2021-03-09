В Саратовской области две женщины отравились угарным газом

В Краснокутском районе Саратовской области выясняются обстоятельства смерти 67-летней женщины и госпитализации ее 80-летней родственницы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

По предварительным данным, 8 марта житель села Ахмат Краснокутского района, не сумев дозвониться до 80-летней родственницы, пошел ее навестить. Придя к дому, он понял, что дверь заперта изнутри, но на стук никто не открывает. Проникнув внутрь, он увидел родственницу лежащей на диване в бессознательном состоянии, а в этой же комнате на полу – 67-летнюю женщину, которая не подавала признаков жизни. Мужчина вызвал бригаду скорой помощи. Медики констатировали смерть 67-летней женщины и экстренно госпитализировали 80-летнюю.

Установлено, что дом отапливался газовой печью, фитиль которой на момент прихода родственника горел, шибер дымохода был закрыт. Наиболее вероятной причиной произошедшего следствие называет отравление женщин продуктами горения.

Марина Ковалева