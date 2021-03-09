Пермский край стал одним из лидеров в России по количеству выявленных фактов взяточничества

Пермский край вошел в число регионов-лидеров по количеству выявленных фактов взяточничества. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виктор Балдин.

Первое место в этом списке занимает Москва, «далее — Республика Татарстан, Ставропольский край, Московская область, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Республика Дагестан и Пермский край»,— заявил представитель Генпрокуратуры.

Как ранее сообщал “Ъ-Прикамье”, по данным краевого суда, наиболее распространенными преступлениями коррупционной направленности в 2020 году по-прежнему являются мошенничество и присвоение и растрата, совершенные с незаконным использованием служебного положения должностными лицами и лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и иных организациях. Увеличилось количество уголовных дел по таким преступлениям, как дача взятки и служебный подлог — всего было рассмотрено 12 и 6 уголовных дел соответственно.

За коррупционные преступления в 2020 году осуждены 37 человек (за аналогичный период 2019 года — 102 человека). Из общего количества осужденных 20 человек приговорены к лишению свободы, 18 человек получили условное наказание, 41 человек был оштрафован, восемь направлены на исправительные работы.