В Ярославле строят два новых детских сада за 400 млн рублей

Во Фрунзенском районе Ярославля на улице Дядьковской строят два больших детских сада, сообщили в пресс-службе регионального правительства. На строительство детсадов выделено около 400 млн руб.

«Муниципальный контракт на строительство детских садов был заключен в декабре 2020 года. Работы ведутся в соответствии с графиком. Здания должны быть сданы к концу этого года»,– рассказал заместитель председателя областного правительства Виктор Неженец, уточнив, что строительство дошкольных учреждений ведется по нацпроекту «Демография»..

По словам директора регионального департамента строительства Виктора Жучкова, оба садика строятся по одному типовому проекту. В детсадах будет по 12 групп. В зданиях будут музыкальные и спортивные залы, кабинеты психолога, логопеда. Проектом предусмотрены пищеблоки, прачечные, медкабинеты с процедурными и посты охраны,

«Каждый из них смогут посещать 220 ребятишек от полутора до семи лет. В течение последних пяти лет в нашем регионе отмечается настоящий прорыв по строительству детских садов и яслей»,— отметил господин Жучков.

Он уточнил, что в разных муниципальных районах области за последние пять лет построено 24 дошкольных учреждения, которые принимают 3,7 тыс. детей.

Алла Чижова