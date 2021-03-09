Андрей Травников продемонстрировал Мишустину потенциал Новосибирской области на примере приоритетных проектов развития

Премьер-министр Михаил Мишустин в пятницу 5 марта прибыл в Новосибирск с рабочим визитом. Он встретился с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и посетил крупнейшие проекты развития региона, в том числе логистический центр «Почты России» в аэропорту Толмачево.

В ходе деловой встречи глава региона также доложил председателю правительства о социально-экономической ситуации в Новосибирской области, перспективах развития региона и реализации приоритетных проектов. В частности, губернатор рассказал Михаилу Мишустину о подготовке к проведению в Новосибирске Молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой в 2023 году и обратился с просьбой выделить области дополнительные средства на реализацию этого проекта. Как отметил глава региона, финансирование необходимо для возведения всех сопутствующих новому ЛДС объектов и своевременного завершения строительства самой арены, возведения новой станции метрополитена, а также работы по благоустройству. Михаил Мишустин отметил, что даст правительству России соответствующее поручение рассмотреть возможные варианты выделения дополнительного финансирования.

Позже премьер-министр и губернатор посетили НГУ, в том числе СУНЦ НГУ, Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». «Масштабы работы, которая здесь ведется, особенно научной работы, образовательной, впечатляют. Очень важно, что мы приняли целый ряд решений. Я надеюсь, что жителям Новосибирской области понравятся эти решения, связанные с соответствующими поручениями президента России о строительстве новых корпусов Новосибирского государственного университета, нового центра для СУНЦ и многими другими мероприятиями, которые мы с Вами обсудили», - заявил Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин заявил: принято решение о финансировании строительства новых корпусов Новосибирского государственного университета. Будет построен новый корпус СУНЦ НГУ, досуговый центр, 4 учебных корпуса. Объем средств будет зависеть от проектно-сметной документации и экспертиз. Премьер подчеркнул, что возьмет этот вопрос на личный контроль и доложит об этом президенту РФ.

Развитие инфраструктуры Университета поддержал первый заместитель председателя ГД РФ, член Наблюдательного совета НГУ Александр Жуков. «Поддерживаю двумя руками», – подчеркнул он.

Особое внимание чиновников было уделено сохранению леса во время реализации проекта развития кампуса: распределенная застройка и мероприятия по лесовосстановлению позволят сохранить лес. По итогу визита Михаил Мишустин дал поручение правительству России выделить 800 млн руб. на развитие центра бор-нейтронозахватной терапии, еще 200 млн руб. - на ремонт института.

Андрей Травников отметил, что непростой пандемийный год не обошелся без последствий для экономики Новосибирской области. «Мы старались принимать мягкие, своевременный решения по введению и снятию ограничений, жесткие решения по соблюдению санитарных мер. Разумеется, на годовые результаты повлияли те меры поддержки экономики, которые были инициированы президентом России, разработаны и приняты правительством страны. Самой пострадавшей отраслью стал малый и средний бизнес, на который приходится 60% оборота экономики нашего региона. Комплекс мер поддержки, разработанный и принятый правительством России, помог нам поддержать эту важнейшую для нас отрасль. Отдельное спасибо за два транша на компенсацию выпадающих доходов региональных бюджетов. Регионы, федеральные министерства, правительство сработали как единая команда – это позволило не только бороться с пандемией, но и продолжить развитие. У нас неплохие результаты в плане реализации национальных проектов – практически все мероприятия были реализованы нами в срок», - прокомментировал Андрей Травников.