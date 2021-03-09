На Урале похолодает до -34 градусов

С 9 по 11 марта в Свердловской области прогнозируются похолодание до -34° и умеренный снег. По данным уральского Гидрометцентра, днем 9 марта температура воздуха составит -2°…-7°, в горах и низинах -12°. Ожидается небольшой, местами умеренный снег, а также метели. Ветер западный, юго-западный 3-8 м/с, с порывами до 14 м/с.

Во вторник, 10 марта, температура воздуха ночью составит -13°…-18°, при прояснении -18°…-23°, на крайнем севере до -33°. Днем в регионе ожидается -11°…-6°, в горах и низинах -16°. Местами прогнозируется небольшой снег, местами до умеренного. Ветер восточной четверти 4-9 м/с.

В среду, 11 марта, ночью температура воздуха в регионе опустится до -19°…-24°, при прояснении похолодает до -29°…-34°. Днем температура воздуха составит -16°…-11°. Прогнозируется небольшой снег. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

В Екатеринбурге 9 марта температура воздуха днем составит -2°…-4°. Во вторник ночью ожидается -12°…-14°, днем — -6°…-8°. В среду температура воздуха ночью составит -18°…-20°, днем — -13°…-13°.