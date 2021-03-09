Темпы вакцинации от COVID-19 в Новосибирской области выросли до 6 тыс. прививок в сутки

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов заявил, что в среднем за сутки от коронавируса в регионе прививают около 6 тыс. жителей.

За все время в область поступило 94 262 дозы вакционы. Первым компонентам привились 71 73 814 человек – это 80% от поступившего препарата, сказал министр на оперативном совещании во вторник.

На фоне кампании по вакцинации губернатор Андрей Травников поручил увеличить темпы диспансеризации: «Нам нужно наверстать то, что было упущено в сложный, ковидный 2020 год, и провести диспансеризацию в 2021 году в объемах больше традиционных».

По данным оперштаба, всего в регионе зафиксировано 36 599 случаев коронавируса. Выздоровели 33 553 человека, умерли 1 495. В отделениях интенсивной терапии находятся 100 человек. К аппарату ИВЛ подключены 16 пациентов.

Юлия Сасевич