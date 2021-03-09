«Парма» уступила в Польше, имея преимущество 15 очков

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Парма» в гостях проиграла польскому клубу «Зелена Гура» 95-92.

По началу игра складывалась для пермской команды успешно, и она вела в счете на протяжении практически всего матча. Преимущество перед четвертой «десятиминуткой» составляло 15 очков. Однако в заключительном игровом отрезке «Зелена-Гуре» удался финишный рывок, позволивший выиграть встречу.

В составе польской команды 26 очков, 8 подборов и 6 передач заработал форвард Роландс Фрейманис. У «Пармы» самым результативным с 15 очками, 6 подборами и 8 передачами стал Эйгирдас Жукаускас.

Благодаря победе «Зелена-Гура» вышла на 4-ю строчку в турнирной таблице, «Парма» осталась на 9-й. Подопечным Казиса Максвитиса предстоит в ближайшее время провести еще выездные матчи в Краснодаре и Астане.