Замглавы Хакасии покидает правительство республики

Заместитель главы Хакасии Татьяна Курбатова уходит в отставку. Свой пост она покидает в связи с состоянием здоровья, - сообщает пресс-служба правительства республики. На этот пост она была назначена в декабре 2018 года. Госпожа Курбатова курировала социальный блок (здравоохранение, образование и социальная поддержка).

Временно исполнять обязанности заместителя главы региона по соцвопросам будет руководитель департамента государственной службы и кадров аппарата главы республики Ольга Пономарева. Ранее она возглавляла управление госслужбы и противодействия коррупции в аппарате правительства региона, позднее - управление по кадрам и госнаградам.

Оксана Павлова