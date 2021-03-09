Пермская дума не будет согласовывать первого замглавы Перми

В Пермскую думу внесен проект «О признании утратившим силу решения № 193 «Об утверждении Положения о порядке согласования Пермской городской Думой назначения кандидатуры на должность первого заместителя главы администрации города Перми». Документ внесен временно исполняющим полномочия главы Перми Алексеем Демкиным. Если депутаты одобрят данную инициативу, то дума потеряет право согласовывать назначение первого заместителя главы города. Рассмотреть решение планируется на пленарном заседании думу в апреле.

По информации “Ъ-Прикамье”, положение о порядке согласования первого замглавы Перми отменяется в соответствии с предписанием городской прокуратуры.