На торгах за 153 млн руб. продадут «дебиторку» кубанского застройщика «Строймонолит»

Конкурсный управляющий ООО «Строймонолит» выставил на торги права требования банкротного ООО «Строймонолит». Об этом говорится в материалах Единого реестра сведений о банкротстве.

На аукционе планируется продать дебиторскую задолженность 12 юридических лиц. Самым крупным лотом станут права требования к ООО «Строй Спец Тех» – 87,6 млн руб. (размер задолженности – 97,3 млн руб.). Заявки на участие в торгах принимаются до 13 апреля 2021 года, сам аукцион состоится 15 апреля.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Строймонолит» зарегистрировано в Краснодаре в 1996 году. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. Данных о выручке и прибыли не представлено. Основным владельцем (87,46%) является Сергей Мананкин.

С исковым заявлением о признании компании несостоятельной ранее обратилось ООО «Компьютер-Связь». В ходе судебного процесса выяснилось, что задолженность компании перед кредиторами составила 268,9 млн руб., а балансовая стоимость имущества организации оценивается в 359 млн руб. В апреле 2017 года в компании ввели наблюдение, а спустя еще год суд признал фирму банкротом.

Алексей Белянин