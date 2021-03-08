«Томет» боится не дожить до кассации

Представители тольяттинского ООО «Томет» обратились в Шестой кассационный суд с заявлением об отводе судьи Сергея Краснова и пожаловались на его действия в Верховный суд РФ. Поводом для принятия такого решения стало назначение судебного заседания суда кассационной инстанции с нарушением срока, предусмотренного законом. В организации, являющейся солидарным ответчиком по делу «Тольяттиазота» опасаются, что из-за затягивания процесса существует риск ликвидации компании после исполнения требований кредиторов. В ООО «Томет» также напоминают, что в ходе разбирательства судьи первой и апелляционной инстанции допустили многочисленные нарушения, которые являются основаниями для отмены приговора и гражданского иска.

Представители ООО «Томет» обратились в Шестой кассационный суд с заявлением об отводе судьи Сергея Краснова. Помимо этого гражданский ответчик по делу «Тольяттиазота» пожаловался в Верховный суд РФ, не согласившись на длительное отложение рассмотрения дела. Судья назначил судебное заседание кассационной инстанции на 28 сентября 2021 года, что втрое превышает допустимый УПК срок рассмотрения дела. «Постановление о назначении судебного заседания суда кассационной инстанции, которое согласно требований, установленных ч.1 ст.401.13 УПК РФ, могло быть назначено не позднее двух месяцев со дня принятия судьей постановления, то есть – до 17.04.2021 включительно», – отмечается в заявлении, опубликованном на официальном сайте ООО «Томет».

На сайте ООО «Томет» также сообщается, что «в обоснование назначения даты судебного заседания суда кассационной инстанции за пределами срока, установленного ч.1 ст.401.13 УПК РФ, судья Краснов С.Б. сослался на необходимость соблюдения процессуальных прав осужденных и гражданских ответчиков, в том числе находящихся за пределами Российской Федерации».

Стоит отметить, что с момента постановления приговора Комсомольским районным судом Тольятти 05.07.2019 г. до вынесения апелляционного решения Самарским областным судом 26.11.2019 г. прошло всего 4,5 месяца, после чего немедленно началось исполнение приговора в части гражданского иска.

Однако после поступления кассационных жалоб на указанные судебные решения (первые поступили в декабре 2019 года, а последние в апреле 2020 года) – уголовное дело длительное время сначала не направлялось в Шестой кассационный суд под различными предлогами, а затем, как заявляют акционеры «Томета», было назначено с прямым нарушением закона за пределами срока, установленного УПК РФ, на конец сентября 2021 года, то есть через 1,5 года или 18 месяцев с момента поступления всех кассационных жалоб.

«Громадная разница в подходах при назначении апелляции и кассации, особенно если учитывать, что в настоящее время полным ходом идет исполнение приговора и отбирается имущество у тех гражданских ответчиков, заботу о чьих интересах проявил судья Краснов», – считают заявители.

Один из крупнейших производителей метанола в России, занимающий пятую часть отечественного рынка этого продукта, был признан солидарным ответчиком по делу «Тольяттиазота» о мошенничестве в особо крупном размере. При этом единственным основанием, приведенным в приговоре, для привлечения Томет к солидарной ответственности явилась взаимосвязь компании с Андреасом Циви и семьей Махлаев. Однако как заявляют адвокаты компании «Томет», эта организация не принадлежит ни господам Махлаям, ни господину Циви. По утверждениям адвокатов, ни одного доказательства не существует, более того, у них имеются достоверные подтверждения абсурдности таких утверждений. Сам приговор суда послужил основанием для банкротства компании по требованию АО «ОХК «Уралхим».

Решением Арбитражного суда Самарской области от 2 декабря 2020 года было удовлетворено заявление АО «ОХК «Уралхим» о введении в ООО «Томет» процедуры наблюдения – первой процедуры банкротства. Суд также постановил включить требование «Уралхима» в размере 87,6 млрд руб. в реестр требований кредиторов третьей очереди «Томета», несмотря на то, что 77 млрд руб. из этой суммы составляют требования «Тольяттиазота». Тольяттиазот обжалует решение самарского арбитража в кассационном суде, заседание состоится 23 марта. В настоящий момент единственным пока кредитором «Томета» является «Уралхим», принявший 18 февраля решение о признании «Томета» банкротом и введения конкурсного производства. Размер требований «Уралхима» в восемь раз превышает активы компании. При этом АО «ОХК «Уралхим» неоднократно публично уверял в своей незаинтересованности в банкротстве «Томета». Однако сейчас позиция компании, судя по всему, изменилась.

Ранее в ООО «Томет» заявляли, что организация оказалась втянутой в многолетний корпоративный конфликт между «Тольяттиазотом» и его миноритарным акционером «Уралхимом». В феврале текущего года компания выступила с открытым обращением к своим кредиторам, предлагая пойти на мировое соглашение. Его проект предполагает полную оплату задолженности предприятия перед всеми кредиторами, кроме «Уралхима». Миноритарию «Тольяттиазота» в ООО «Томет» готовы выплатить 21,2 млрд руб. с учетом начисления процентов по ключевой ставке Банка России.

Источник "Ъ", знакомый с ситуацией, отметил, что «существуют реальные нарушения уголовно-процессуального законодательства, допущенные судьями первой и апелляционной инстанции при рассмотрении уголовного дела, которые являются основанием для отмены приговора и гражданского иска». Он полагает, что «из-за затягивания процесса рассмотрения кассационной жалобы в разумный срок существует реальный риск ликвидации успешного производства и последующего рейдерского захвата ООО "Томет"».

«По нашему мнению, суд вправе назначить такую дату с учетом интересов участников дела», – прокомментировали ситуацию в АО «ОХК «Уралхим». В компании полагают, что такая длительная отсрочка необходима, так как часть «заинтересованных лиц проживает за границей».

Ранее сообщалось, что судебный процесс по делу «Тольяттиазота» сопровождался различными скандалами. В частности, в ходе суда выяснилось, что электронный документ с обвинительным заключением, судя по свойствам файла, создан «Уралхимом».

«Учитывая, что рассмотрение кассационной жалобы "Томета" на приговор начнется только 28 сентября, а в ближайшее время в компании может быть введена процедура конкурсного производства сроком шесть месяцев, опасения "Томета" не дожить до кассации вполне реальны», – говорят юристы.

Юрист Европейской Юридической Службы Евгений Иванов уверен, что в сложившейся ситуации заключение мирового соглашения на условиях, предложенных ООО «Томет», взаимовыгодно основным участникам дела. «Обязательным условием принятия судом постановления об утверждении мирового соглашения является направленность такого соглашения на восстановление платежеспособности должника при условии расчета с кредиторами. В судебной практике сложилось, что нельзя допустить заключение мирового соглашения, целью которого является предоставление необоснованных привилегий и преимуществ лишь части кредиторов, вопреки интересам оставшихся. Согласно п. 13 Постановления Пленума ВАС от 18.07.2014 №50, в силу принципа свободы договора мировое соглашение может содержать любые не противоречащие закону или иным правовым актам условия; стороны при заключении мирового соглашения могут самостоятельно распоряжаться принадлежащими им материальными правами, они свободны в согласовании любых условий мирового соглашения, не противоречащих федеральному закону и не нарушающих права и законные интересы других лиц», – отметил эксперт.

Евгений Чернов