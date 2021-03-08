В Челябинской области продлено штормовое предупреждение

В Челябинской области 9 марта ожидаются метели с порывами ветра до 16-21 м/c, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона со ссылкой на информацию гидрометцентра. По данным синоптиков, этой ночью. температура опустится до –7… –12 °C, при прояснении до –16 °C. Из-за непогоды повышается вероятность повреждения неукреплённых конструкций, повреждения кровли, обрыва линий электропередач, вала деревьев.

В связи с неблагоприятным прогнозом МЧС рекомендует автомобилистам по возможности отказаться от поездок. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.