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«Автомобилист» проиграл «Авангарду» третий матч в серии плей-офф Кубка Гагарина

Хоккейный клуб «Автомобилист» не смог победить омский «Авангард» в четвертом матче четвертьфинала Кубка Гагарина. Встреча проходила в Екатеринбурге и в основное время закончилась со счетом 3:3 (2:0, 1:1, 0:2).

«Автомобилист» достаточно уверенно вел в счете в основное время, но за три минуты до конца матча в меньшинстве пропустил две шайбы. В дополнительное время Илья Ковальчук вывел «Авангард» вперед.

Серия длится до четырех побед. Пока счет в ней 3:1 в пользу «Авангарда». Следующий матч пройдет 10 марта в Балашихе, которая временно считается домашней ареной «Авангарда».

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