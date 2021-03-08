Ярославские дети нарисовали букет цветов для женщин-полицейских на Кавказе

Дети ярославских сотрудников органов внутренних дел нарисовали картину с цветами для женщин-полицейских, проходящих службу на Северном Кавказе, сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области. По данным пресс-службы, в честь Международного женского дня дети нарисовали букет пионов для женщин, которые находятся в настоящее время в командировке на Северном Кавказе.

В сообщении отмечается, что картины были нарисованы в мастерской члена Союза художников Павла Шиханова и отправлены сотрудницам внутренних дел в Дагестан в расположение оперативной группы ВОГОиП МВД России по городу Каспийску. В пресс-службе рассказали, что в республике Дагестан проходят службу ярославны из подразделений по делам несовершеннолетних, участковых уполномоченных полиции, конвойной службы, а также кинологи, психолог и врач и специалисты тыловых служб.

Алла Чижова