Казанского студента-иностранца выдворяют после задержания на акции за Навального

Студента Казанского государственного медицинского университета (КГМУ) Андрея Лагунина, который приехал учиться из Узбекистана, депортируют из России. Уведомление об этом он получил после задержания на акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Об этом господин Лагунин рассказал «Вечерней Казани».

Студент утверждает, что не планировал участвовать в несогласованной акции, а шел в университет, чтобы забрать зачетки как староста группы. Однако на Кремлевской улице его задержали полицейские. Позднее суд оштрафовал его на 10 тыс. руб. как участника несогласованной акции по ст. 20.2 КоАП РФ. Уведомление от МВД о запрете въезда ему на территорию России студент подучил 5 марта. Казанский юрист Виктор Шабанов намерен обжаловать этот документ.

Напомним, что по итогам акций вс поддержку Алексея Навального в Казани задержали более 600 человек.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"