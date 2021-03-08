В Ярославле ожидается похолодание до минус 27 градусов

В Ярославле и области в течение пяти дней текущей недели ожидается морозная погода, сообщает портал «Метеовести» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

По данным синоптиков, во вторник, 9 марта в Ярославле температура воздуха днем будет на уровне минус 15 градусов, а ночью - минус 19 градусов. По прогнозам, самым холодным днем на неделе в Ярославле ожидается среда 10 марта, когда ночью столбик термометра может опуститься до отметки в минус 27 градусов. 11 и 12 марта дневные температуры будут на уровне минус 8-9 градусов, а ночные от минус 18 до минус 21 градуса.

В конце недели - 13 и 14 марта метеорологи прогнозируют потепление. Ночью температура воздуха ожидается около минус шести градусов, а днем потеплеет до плюс 1-2 градусов.

Алла Чижова