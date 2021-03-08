«Боруссию» проверят на прочность В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов она будет отстаивать запас, добытый в гостевой встрече с «Севильей». Что думают аналитики «Фонбет»?

Ответный матч стартового раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором дортмундская «Боруссия» во вторник принимает «Севилью», может оказаться зрелищем интересным. У немецкого клуба есть вроде бы солидный запас прочности после гостевой победы со счетом 3:2, но в нынешнем сезоне он играет слишком неровно, чтобы считать его гарантией успеха. Шансы команд оцениваем вместе с аналитиками «Фонбет».

Февральский матч этих команд был одним из самых любопытных среди всех первый матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. В нем оба клуба оправдывали репутацию заточенных под атаку и не слишком крепких в обороне. «Севилья» повела, потом пропустила три мяча подряд, в концовке снова забила. Но гостевая победа со счетом 3:2 все равно, конечно, превратила «Боруссию» в формального фаворита пары, хотя до столкновения с испанским клубом на нее поглядывали с подозрением. Причины не верить в дортмундцев были.

Этот сезон получался у них каким-то скомканным. В чемпионате осечки со старта были привычным явлением. После громкой декабрьской — проигрыша «Штутгарту» со счетом 1:5 — в отставку был отправлен главный тренер Люсьен Фавр. С занявшим его пост помощником Эдином Терзичем дела шли не сильно лучше, и никто не удивился, когда клуб объявил, что Терзич в ключевой должности не задержится, — с лета руководить дортмундами будет Марко Розе, работающий сейчас наставником «Боруссии» менхенгладбахской. И все это — на фоне сообщений о скверном финансовом положении клуба, не исключающего распродажу звезд в ближайшее межсезонье.

У «Севильи» все было как-то ровнее. Это для «Боруссии» ее текущая шестая позиция в чемпионате — практически провал. Для севильцев их четвертая, позади «большой тройки» из «Атлетико», «Реала» и «Барселоны», — вполне себе норма. И явных срывов у нее было поменьше.

Но фору все равно получила «Боруссия». Причем, фору — благодаря аж двум гостевым голам — солидную. Хотя абсолютно надежным индикатором происшедших корректировок расклада она служить, видимо, не должна.

Тут все просто. Все игры в исполнении «Боруссии» просто кричат, во-первых, о том играть именно на удержание она не умеет — защита во главе с Матсом Хуммельсом чересчур податлива, а во-вторых, о том, что оступиться она может в любой момент. Это такие вечные «американские горки», а их идеальное описание — субботняя встреча «Боруссии» в чемпионате со страшнейшим из соперников. Поведя после десяти ее минут со счетом 2:0 благодаря очередным подвигам Холанна, создавшие колоссальный задел дортмундцы затем оказались растерзаны мюнхенской командой и пропустили в ответ на свои два гола четыре.

Перед пересечением с баварцами они обыграли «Шальке» и «Арминию» с общим счетом 7:0, выбили менхенгладбахскую «тезку» из Кубка страны. Но до этого ведь была череда неудач, игр, в которых команда демонстрировала футбол посредственного качества.

А у «Севильи», как ни крути, подбор футболистов того звена, что создает и реализует голевые эпизоды, тоже классный — Иван Ракитич, Мунир Эль-Хаддади, Люк де Йонг, Юссеф Эн-Несири. Хотя и насчет нее можно предположить, что и форма, и настроение у команды, скорее всего, неидеальные из-за бед во внутренних турнирах. «Севилье» дважды подряд насолила не такая уж грозная нынче «Барселона», обыграв ее в чемпионате, а затем выкинув обиднейшим образом из Кубка. А в день, когда «Боруссию» терзала могучая «Бавария», «Севилья» страдала в матче со скромнейшим «Эльче» и в итоге была бита — 1:2.

Букмекеры компании «Фонбет» согласны, что испанский клуб находится в неоптимальной форме, поэтому отдают предпочтение дортмундцам как в ответном матче, так и на их участие в следующей стадии — шансы «Севильи» одолеть «Боруссию» со счетом, дающим право идти дальше по сетке, оцениваются коэффициентом 5.70 (коэффициент на победу в матче — 3.25) против 1.14 и 2.20 соответственно у дортмундцев. Матч состоится 9 марта в 23.00 по московскому времени.