Singapore Airlines запустила приложения с данными о тестах пассажиров на коронавирус

Сингапурская авиакомпания Singapore Airlines стала первым в мире перевозчиком, в тестовом режиме запустившим мобильное приложение Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) для верификации здоровья пассажиров. В приложение будут загружаться результаты тестов на коронавирус, сделанных в аккредитованных клиниках.

«Пассажирам с мобильными телефонами с операционной системой Apple iOS будет предложено загрузить приложение IATA Travel Pass и создать цифровое удостоверение личности, включающее фотографию и паспортные данные. Они также могут вставить информацию о своем рейсе в приложение. Впоследствии они могут записаться на тест на COVID-19 перед отъездом в одной из семи участвующих клиник в Сингапуре через специальный онлайн-портал… Они смогут просматривать результаты своих тестов, а также статус подтверждения полета прямо в приложении»,— сообщается на сайте Singapore Airlines.

Пока воспользоваться приложением можно только пассажирам, вылетающим из Сингапура в Лондон с 15 по 28 марта. Аккредитованные клиники помимо Сингапура также находятся в Джакарте и Медане.

В конце февраля IATA сообщала, что приложение с верифицированной и защищенной информацией о вакцинации путешественника от COVID-19 или о недавнем тестировании может быть запущено «в течение нескольких недель». Готовность подключиться к программе помимо Singapore Airlines выражали также Etihad, Emirates, Qatar Airways, Air New Zealand и другие авиакомпании.