Профессор Татьяна Черниговская останется преподавать в СПбГУ

Директор Института когнитивных исследований СПбГУ, профессор, член-корреспондент РАО Татьяна Черниговская заявила, что не будет переходить на работу в новый вуз, который создается на базе факультета свободных наук и искусств. Ее магистерская программа «Когнитивные исследования» также остается в университете.

Об этом сообщает ТАСС. Госпожа Черниговская подчеркнула, что наработанный образовательный и научный фундамент невозможно создать с нуля в сжатые сроки. «Новые идеи и проекты — это прекрасно, мы сами недавно преобразовали лабораторию в отдельный институт внутри СПбГУ, но нам важно оставаться в экосистеме старейшего университета», — отметила она.

Помимо программы «Когнитивные исследования» на базе СПбГУ останутся магистерские программы «Межкультурное образование» и «Историческое исполнительство на клавишных музыкальных инструментах».

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что Правительство РФ инициировало выделение факультета свободных искусств и наук СПбГУ в самостоятельный вуз.