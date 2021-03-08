В Татарстане коронавирус обнаружили еще у 50 человек

В Татарстане за сутки к 8 марта выявили 50 новых случая COVID-19. 20 человек госпитализировали, 30 получают лечение на дому, говорится в сообщении минздрава региона.

Среди заболевших — 22 человека старше 60 лет. В Казани подтвердили 23 новых случаев, в Нурлатском районе — семь, в Набережных Челнах — шесть, в Высокогорском — три, еще в семи районах — по одному-два случаю.

С начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 18 384 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 15 028, в том числе двое за минувшие сутки.

Всего с начала пандемии от коронавируса скончались 364 человека.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"