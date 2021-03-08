Итальянская полиция задержала помогавшего террористам в Париже алжирца

Итальянская полиция сообщила об аресте 36-летнего алжирца, подозреваемого в принадлежности к террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), передает AFP. По информации полицейских, задержанный помогал организаторам джихадистских терактов в Париже в 2015 году.

По данным антитеррористических следователей в городе Бари, мужчина оказывал прямую поддержку исламистским террористам-смертникам и боевикам. В заявлении полиции говорится, что он предоставлял им поддельные документы.

Напомним, 13 ноября 2015 года три группы террористов совершили серию нападений в Париже и его пригороде Сен-Дени. Жертвами боевиков в общей сложности стали 130 человек. Еще 350 были ранены.