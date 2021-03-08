Начать сначала

В Париже c 1 по 10 марта проходит женская неделя моды. В этом сезоне все внимание было приковано к трем новым дизайнером у руля исторических французских марок - Габриэла Херст представила свою первую коллекцию для Chloe, Николя Ди Феличе - для Courreges, а Георг Люкс - для Leonard Paris. Запомните их имена.



Chloe

Chloe осень-зима 2021/2022

Дизайнер уругвайского происхождения Габриэла Херст знакома многим по ее работе на бренд ее имени — который всего за пять лет стал одной из самых ярких марок Америки, за которым следят все модницы мира. Херст — пионер ответственного подхода к моде — ее вместе с англичанкой Стеллой Маккартни считают одними из главных сил люкса, созданного по эко-правилам. В прошлом сентябре Французская федерация моды пригласила Херст дефилировать в рамках Парижской недели моды, и ее показ на заднем дворе Школы Искусств стал одним из самых ярких событий сезона. Поэтому, когда в декабре объявили о назначении Габриелы креативным директором Chloe, в Париже все приняли новость с большим энтузиазмом.

Херст представила свое видение парижского шика для Chloe поздним вечером, прямо на площади Сен-Жермен на Левом Берегу Сены (задумке сыграл на руку комендантский час, из-за которого сердце исторического района Парижа из-за погружается в тишину каждый день ровно в 18 00). Ее модели маршировали по брусчатке под бодрый ритм Латиноамериканских мелодий (автор саундтрека к шоу — уругвайский композитор и друг Херст, Хуан Камподонико) из соседнего ресторана Brasserie Lipp, где основательница Chloe Габи Агьен показывала свои самые первые коллекции. Для своего дебюта Габриэлла сделала акцент на богемных платьях длиной макси и дополнила их нео-пончо «пуффчо» с дутыми воротниками на молнии, манто из дубленой кожи и теплыми разноцветными парками, сотканными из разных лоскутков тканей из прошлых коллекций (фанаты Chloe узнают любимых лошадок, которые придумала предшественница Херст — Наташа Рамзи-Леви).

Коллекция создана по самым последним эко-стандартам: по словам Херст, ее можно назвать в 4 раза более ответственной, чем предыдущую, потому что мастера дома в этот раз отказались от любых тканей с полиэстером и вискозой. Также почти все образы созданы из эко-тканей, созданных по модели upcycling, а именно — из переработанного шелка, денима и кашемира. Еще один сюрприз: Габриэла решила вернуть в производство хит Chloe из нулевых — вместительную кожаную сумку на двух ручках Edith. «Это была моя самая первая фирменная сумка, и мне захотелось напомнить всем о ней», пояснила Херст, которая не только создала новые версии бестселлера, но и использовали в коллекции винтажные модели, потому что «новое — не всегда значит лучшее».

Интервью с Габриэлой Херст об ответственном подходе к моде и о ее дебютной коллекции для Chloe.

Courreges

Courreges осень-зима 2021/2022

Бельгиец Николя Ди Феличе до того как стать креативным директором Courreges набивал руку у лучших: сначала он стажировался у Николя Жескьера в Balenciaga, потом перешел к Рафу Симонсу в Dior, а затем снова вернулся в команду Жескьера, но уже в Louis Vuitton, где проработал около семи лет. Courreges — это его первая большая должность, и пока он справляется с задачей на ура. Еще до своего официального дебюта в рамках Парижской недели моды, Ди Феличе подсказал нам в каком направлении хочет повести марку, выпустив в декабре адаптированную для современных нужд капсулу базовых предметов гардероба Courreges Reeditions по мотивам архивных бестселлеров марки — мини-юбок трапеций, тренча 1972 года с накладными карманами, тканевых водолазок и гимнастерки из лакированный виниловой кожи.

В своей первой полноценной коллекции I Can Feel Your Heartbeat, Ди Феличе сделал ставку тоже на хиты из архивов марки, но представил их в форме, идеальной для современных парижан: например, длинное пальто в клетку, созданное по образцу и подобию шерстяной модели 1963 года, теперь соткано из более легкой и мягкой ткани джерси, фирменные гимнастерки из лакированной кожи приобрели высокие воротники, а платья-трапеции сотканы из прилегающей к телу ткани-стретч — теперь в них спокойно можно будет танцевать ночи напролет (в юбках времен Андре Куррежа едва ли можно было сделать телодвижение), когда беззаботные вечеринки снова вернутся в нашу жизнь. Ди Феличе уверен, что это случится намного быстрее, чем кажется, и мы ему охотно верим.

Leonard Paris

Leonard Paris осень-зима 2021/2022

Это известный факт: в Париже остается все меньше и меньше независимых исторических домов моды, кому удается справиться с конкуренцией со стороны крупных люксовых групп и их больших возможностей. Один из таких домов Leonard Paris, основанный Жаком Леонаром и Даниэлем Трибуяром в 1958 году. Он стал синонимом французского шика благодаря разноцветным шелковым платьям с цветочными принтами, которые были необыкновенное легкими для времени и продавались под лозунгом «Платье Leonard — 150 граммов счастья». Поэтому перед новым креативным директором марки, молодым дизайнером из Берлина Георгом Люксом стоит задача не из простых — вернуть дому былую славу. Его дебютная коллекция Beyond Midnight — это собрание нарядов на выход, когда в нашу снова ворвутся праздники: здесь есть и платья в пол с фирменными геометрическими принтами Leonard, и платья-миди с новыми рисунками — Георг придумал их на основе своих находок в архивах дома, жакет из белых перьев марабу (над ним работала студия Maison Fevrier — в числе их клиентов Dior, Brioni, Hermes и кабаре Moulin Rouge), черные шелковые блузки «со скрытыми» для посторонних глаз черными цветами на оборотной стороне и даже шелковая пижама для мужчин, потому что Люкс уверен, что локдаун показал, что мужчинам, освободившимся от обязательства носить строгие костюмы целый день, нравится одеваться ярко в комфортные вещи.

По настроению коллекция вдохновлена фильмом Клода Шаброля «Folies Bourgeoises» (Буржуазные причуды — 1976): по словам Георга, когда он наткнулся в архивах дома на рекламные кампании Хельмута Ньютона для Leonard того же времени — он удивился схожести стилей, и решил, что возьмет фильм о причудливых парижанах, которые заводят от скуки интрижки, за отправную точку.