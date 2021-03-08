Ярославская ГИБДД провела акцию «Цветы для Автоледи»

В Ярославской области в честь Международного женского дня Госавтоинспекция провела акцию «Цветы для Автоледи», сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области. В сообщении говорится, что сотрудники ГИБДД поздравили женщин-водителей с 8 марта и подарили им букеты тюльпанов.

Мужчины в форме останавливали автомобили с женщинами за рулем и поздравляли с наступающим праздником. В Ярославле к этой акции подключились молодые инспекторы, которые подготовили музыкальный подарок для представительниц прекрасного пола.

«По-весеннему приятный сюрприз ждал участниц дорожного движения – яркие весенние букеты из тюльпанов и самые искренние пожелания быть всегда любящими и любимыми, быть счастливыми и дарить счастье другим, всегда жить с весенним настроением, не нарушать Правила дорожного движения, показывая положительный пример поведения на дороге всем участникам дорожного движения, особенно детям»,— рассказали в пресс-службе.

Акция прошла в Ярославле, Рыбинске и в поселке Волга Некоузского района. Акция «Цветы для Автоледи» в преддверии 8 марта стала традиционной для Ярославской области.

Алла Чижова