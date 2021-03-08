В Ярославской области коронавирусом заболели еще 117 человек и двое скончались

В Ярославской области за последние сутки зафиксировано еще две смерти от коронавируса, сообщает федеральный оперативный штаб. По данным оперштаба, в области за истекшие сутки было выявлено 117 новых случаев заболевания COVID-19. За это же время в регионе 137 человек вылечились и выписались из больниц.

По данным на 8 марта всего на территории Ярославской области с начала пандемии коронавируса поставлено 33805 диагнозов COVID-19. За это же время вылечились 32400 человек, заразившихся коронавирусом. 433 больных скончались.

Антон Антонов