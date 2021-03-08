Губернатор поздравил женщин Ярославской области с весенним праздником

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поздравил жительниц региона с Международным женским днем. Поздравление главы региона опубликовано на официальном сайте правительства области.

«Дорогие жительницы Ярославской области! Сердечно поздравляю вас с самым главным весенним праздником – Международным женским днем! Нежные, прекрасные, мудрые, вы создаете гармонию и уют, дарите добро и радость всем, кто вас окружает. Ваша душевная щедрость, неравнодушие, энергия меняют жизнь к лучшему. Семья, работа, общественная деятельность – везде вы достигаете высоких результатов. Дорогие женщины! Позвольте выразить вам свое искреннее восхищение! От всей души желаю вам успехов во всех начинаниях и исполнения самых заветных желаний! Пусть каждый день будет наполнен приятными событиями, вниманием и заботой близких людей! Счастья, здоровья, благополучия!»,— говорится в поздравлении губернатора.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что накануне Международного женского дня Дмитрий Миронов вручил награды женщинам Ярославской области за особые заслуги в профессии. Торжественное мероприятие прошло в Ярославском художественном музее. Среди награжденных представительницы разных профессий из многих городов и районов области.

Алла Чижова