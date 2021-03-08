В Тюменской области выявили 79 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Тюменской области выявили 79 новых случаев коронавирусной инфекции, 81 человек выздоровел, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием.

С начала пандемии общее количество инфицированных в регионе составило 31 965 человек. Из них более 30 тыс. выздоровели, 305 пациентов скончались.

За последние сутки в России подтверждено 10 253 случаев COVID-19 в 83 регионах. Всего с начала пандемии зарегистрировано 4 333 029 случаев заражения. За весь период по России умерло 89 473 человека, выздоровело — 3 922 246.