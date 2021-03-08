На Ямале за сутки 36 человек заразились коронавирусом

За прошедшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) выявили 36 новых случаев коронавирусной инфекции, выздоровел 51 человек, сообщил информационный центр по мониторингу COVID-19.

С начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 37 392 человека. Из них больше 36 тыс. уже выздоровели, 403 пациента скончались.

За последние сутки в России подтверждено 10 253 случаев COVID-19 в 83 регионах. Всего с начала пандемии зарегистрировано 4 333 029 случаев заражения. За весь период по России умерло 89 473 человека, выздоровело — 3 922 246.