Под Ярославлем из-за разрушающегося льда закрыли переправу через Волгу

В городе Тутаеве Ярославской области 7 марта была закрыта пешеходная ледовая переправа через реку Волга, сообщается на странице администрации Тутаевского района в соцсети «Вконтакте». Отмечается, что переправа закрыта из-за образовавшихся промоин и подтоплений льда на середине реки.

«В таких условиях эксплуатация пешеходной ледовой переправы не допускается»,— говорится в сообщении.

В администрации отметили, что до прохождения ледохода, когда пудет запущен муниципальный теплоход «Борис Кустодиев», организовано автобусное сообщение через Ярославль. С правого на левый берег Волги и обратно автобусы будут ходить два раза в день. Стоимость проезда составит 100 руб.

В городе Тутаеве, расположенном на двух берегах Волги, нет моста. В летнее время две части города связаны грузопассажирским паромом и пассажирским теплоходом. В межсезонье перевозки осуществляются на автобусах через Ярославль, а зимой обустраивается ледовая переправа.

"Ъ-Ярославль" сообщал, что в Тутаеве планируется построить канатную дорогу через Волгу. Проект планируется реализовать с помощью Минкультуры РФ с привлечением «Нового банка развития» БРИКС. На строительство канатной дороги ожидается выделение более 600 млн руб.

Антон Антонов