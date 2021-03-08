Ярославский «Буревестник» в Москве проиграл ЦСКА-2

Ярославский баскетбольный клуб «Буревестник» 7 марта в гостевом матче регулярного чемпионата первого дивизиона Суперлиги 1 проиграл ЦСКА-2. Игра в Москве закончилась со счетом 89:70 в пользу армейцев.

Это второй матч команд в текущем чемпионате. В первой игре 22 ноября в Ярославле сильнее был «Буревестник», победивший со счетом 97:90.

У Ярославского клуба после 24 матчей в активе 35 очков. «Буревестник» одержал 11 побед и в 13 матчах потерпел поражение.

Следующий матч ярославская команда снова проводит на выезде. 10 марта «Буревестник» встречается с командой «Химки-Подмосковье».

Антон Антонов