В Сочи организовали бесплатный проезд для женщин в честь 8 марта

Власти Сочи решили сделать бесплатным проезд для всех женщин 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Плату за проезд не будут взимать в течение всего дня с 5:00 и до полуночи. По данным мэрии, инициатива проведения такой акции принадлежит руководителям автотранспортных предприятий Сочи, работающих на городских и пригородных маршрутах.

Кроме того, первых пассажирок, воспользовавшихся услугами общественного транспорта 8 марта, водители автобусов встречали цветами и поздравлениями. Подобная акция проводилась в Сочи впервые, отмечают в администрации Сочи. По данным мэрии курорта, всего в городе работает семь автотранспортных предприятий, в которых ежедневно выходят на маршруты около 800 водителей.

Международный женский день (8 марта) появился как день солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию. Широкое распространение получил в странах бывшего СССР: официально признание праздник получил в 1917 году. С 1966 году является нерабочим днем. С марта 1975 года Международный женский день отмечается в ООН.

Алексей Белянин