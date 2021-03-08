Новая Зеландия закупила вакцину от COVID-19 для всего населения страны

Новая Зеландия закупила достаточное для вакцинации всего населения страны число доз вакцины от коронавируса разработки Pfizer и BioNTech, сообщила премьер-министр республики Джасинда Ардерн в ходе брифинга. Брифинг транслировался на ее странице в Facebook.

Госпожа Арден сообщила, что Новая Зеландия подписала соглашение с Pfizer о предварительном приобретении дополнительных 8,5 млн доз вакцины. Изначально страна заключила соглашение на покупку 1,5 млн доз вакцины. Такого числа доз хватит на 4,25 млн и 750 тыс. человек соответственно. «Это изменение означает, что мы закупим достаточно для полной вакцинации всех граждан Новой Зеландии препаратом Pfizer»,— сказала она.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в Новой Зеландии с начала пандемии было выявлено 2405 случаев заражения коронавирусом. Вылечился 2301 человек, умерли 26 пациентов с COVID-19.