Профессионал-нефтяник , гостеприимная хозяйка и заботливая бабушка – сотрудница «Удмуртнефти» Галина Вахрушева успевает все

Принято считать, что нефтяник – профессия с мужским характером, но оператор товарный «Удмуртнефти» Галина Вахрушева ломает этот стереотип.

Она родилась и выросла в деревне Кайсегурт Шарканского района в многодетной семье и уже с детства знала, что такое трудолюбие и ответственность. «Мама работала ветеринаром в совхозе, уходила рано, возвращалась поздно. Дом и четверо младших братьев и сестер были на мне. Жили мы весело и дружно, помогали друг другу во всем», – вспоминает героиня.

После школы Галина Васильевна пробовала поступить на экономический факультет УдГУ, не хватило одного балла. Тогда за компанию с одноклассницами она решила выучиться на оператора товарного в училище № 31. «На тот момент я не знала, что это за профессия, решила, что связана с торговлей. Весь масштаб и сложность нефтяной отрасли осознала только, когда пришла на практику на Киенгопское месторождение»,— рассказывает она.

С тех пор прошло более 30 лет. Все эти годы Галина Васильевна живет рядом с промыслом и трудится в цехе подготовки и перекачки нефти «Удмуртнефти» оператором товарным, ведет прием и учет нефти с трех месторождений компании. Она много раз участвовала в конкурсах профмастерства, становилась лучшей по цеху, а сегодня как наставник передает свой опыт молодому поколению. В 2017-м году ее добросовестный труд отмечен Почетной грамотой НК «Роснефть». Но своим главным подарком она считает четырех внуков.

«Нефтянка давно стала для нас семейным делом. Мой папа более 20 лет проработал водителем в «Удмуртнефти», сегодня по нефтяным промыслам колесит супруг. Родной брат – машинист в ЗАО «Капитальный ремонт скважин» (дочернее общество ОАО «Удмуртнефть»). Сыновья и племянники тоже трудятся в «Удмуртнефти» на разных нефтяных специальностях. Поэтому общие праздники — это всегда разговоры о работе»,— улыбается героиня, а о планах на будущее добавляет: «Мечты должны быть всегда, это помогает дышать полной грудью и двигаться вперед. Главное, жить в согласии с миром и видеть во всем плюсы, тогда каждый день будет в радость!».