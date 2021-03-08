Пациентка с коронавирусом скончалась в Удмуртии

74 новых случая заражения коронавирусом выявили в Удмуртии. Кроме того, скончалась 63-летняя инфицированная пациентка, сообщает оперштаб региона.

Среди заболевших 33 жителя Ижевска, 18 граждан из Глазова, пять — из Игринского района, четыре — из Увинского района, три — из Сюмсинского района, по два — из Сарапула, Сарапульского, Камбарского и Дебесского районов, по одному — из Глазовского, Кизнерского и Селтинского районов. В их числе восемь детей до 14 лет и 24 человека старше 65 лет. При этом 76 человек вылечились от COVID-19.

За все время в Удмуртии зарегистрировали 28900 случаев заражения коронавирусом. Из них 365 закончились летальным исходом, 25585 пациентов выздоровели, остальные продолжают лечение, 101 заболевший находится в тяжелом состоянии.