Колокольцев призвал учитывать суверенитет стран при разработке конвенции ООН о кибербезопасности

Глава МВД России Владимир Колокольцев призвал придерживаться принципам невмешательства во внутренние дела стран при разработке конвенции Организации объединенных наций (ООН) о сотрудничестве в сфере противодействия киберпреступности. Во время выступления в Конгрессе ООН по предупреждению преступности он заявил, что разработка конвенции решит проблему преступлений в киберсреде.

«Россия, как и многие другие страны, видит решение в разработке под эгидой ООН универсальной конвенции о противодействии информационной преступности»,— передаются слова господина Колокольцев на сайте МВД. По его словам, в документе «следует учитывать принципы суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела государств».

Россия, как сообщал “Ъ”, разработала собственный проект конвенции о противодействии киберпреступности в 2017 года, как альтернативу Будапештской конвенции 2001 года. Россия не подписала Будапештскую конвенцию из-за положения о «трансграничном доступе к хранящимся компьютерным данным»: власти видели в этом угрозу безопасности. Российский проект конвенции был представлен в штаб-квартире ООН в Вене в марте 2020 года.