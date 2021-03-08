В Красноярске внедорожник влетел в остановку с людьми

Красноярская полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в воскресенье вечером на улице Партизана Железняка (Советский район). Об этом рассказал врио начальника Главного следственного управления краевого главка МВД Руслан Северин, возглавивший оперативно-следственную группу.

По предварительным данным, в вечернее время водитель пикапа SsangYong двигался из центральной части города в сторону зеленой рощи. У остановки общественного транспорта «Зенит» из-за внезапной помехи со стороны другой машины он не справился с управлением и на высокой скорости вылетел на остановку, сбив четырех человек. Их отбросило на несколько метров. Пострадавшие, среди которых трое несовершеннолетних 15-16 лет, с различными травмами доставлены в медучреждения.