В Татарстане за выходные сообщили о девяти умерших от коронавируса

Минздрав Татарстана в воскресенье сообщил о четырех смертях от коронавирусной инфекции в регионе. Речь идет о трех женщинах 1931, 1942, 1955 годов рождения и мужчине 1946 года рождения.

Накануне министерство завило еще о пяти умерших --троих мужчинах 1940,1941, 1958 годов рождения и двух женщинвх 1944 и 1955 годов рождения.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован»,— отмечают в минздраве.

Таким образом по состоянию на 7 марта в республике зарегистрированы 364 летальных исхода от COVID-19.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Полина Петрова, "Ъ-Казань"