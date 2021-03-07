«Локомотив» в овертайме победил «Йокерит» в третьем матче плей-офф КХЛ

7 марта ярославский хоккейный клуб «Локомотив» провел третий матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с финским «Йокеритом». Встреча на льду «Арены 2000» в Ярославле закончилась со счетом 3:2 в пользу ярославской команды.

Первый период закончился со счетом 2:0 в пользу «Локомотива». На 6-й минуте счет открыл Михаил Беляев, а на последней минуте периода вторую шайбу в ворота финской команды забросил Тему Пулккинен. В середине второго периода «Йокерит» сократил разрыв. Отличился Сами Леписте. А за три минуты до окончания матча, после точного броска Никласа Енсена, финский клуб восстановил равновесие и перевел игру в овертайм. На 17-й минуте овертайма Тему Пулккинен, оформив дубль, забрасывает победную для железнодорожников шайбу.

В первых двух матчах серии сильнее также был «Локомотив». 3 марта ярославцы выиграли с минимальным счетом 1:0, а 5 марты разгромили соперника со счетом 5:0.

После трех матчей «Локомотив» ведет в серии плей-офф со счетом 3:0. Серия будет проходить до четырех побед. Все матчи пройдут в Ярославле. Такое решение принял финский клуб, чтобы в условиях пандемии коронавируса избежать дополнительных поездок и пересечений границ. Следующая игра серии пройдет 9 марта.

Антон Антонов