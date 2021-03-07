Коммунальные службы Ярославля готовятся к большому снегопаду

В Ярославле коммунальные службы города готовятся к очередному снегопаду, сообщили в пресс-службе мэрии города. В сообщении отмечается, что 7 марта в уборке города от снега и наледи участвовали 70 спецмашин и 100 рабочих.

По данным пресс-службы, уборка тротуаров и пешеходных зон осуществляется как механизированным способом при помощи тракторных щеток и другого прицепного оборудования, так и ручным способом. Уборку дворовых территорий проводят управляющие компании.

По словам директора МБУ «Горзеленхозстрой» Андрея Степанова, улично-дорожная сеть Ярославля обрабатывается песко-соляной смесью.

«Ближе к вечеру приступим к комплексной уборке. Конечно, возникли проблемы в связи с температурными перепадами, но все негативные последствия непогоды мы устраняем»,— уточнил господин Степанов.

Алла Чижова