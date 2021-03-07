Под Ярославлем серебряной гонкой на 25 км завершился Деминский марафон

6 и 7 марта в Ярославской области проходил традиционный 14-й Деминский лыжный марафон Worldloppet-2021, сообщили в пресс-службе администрации Рыбинска. Соревнования в центре лыжного спорта «Демино» закончились сегодня серебряной гонкой на 25 км. А накануне лыжники участвовали в золотой гонке на 50 км. Кроме того, в программе соревнований был Baby-марафон и гонки на 2, 5 и 10 км.

В о всех гонках Деминского лыжного марафона в этом году участвовало 3,6 тыс. человек. В Ярославскую область приехали представители 58 регионов России и шести стран мира: Франции, Чехии, Белорусии, Молдавии и Грузии.

Золотая гонка 14-го марафона стала самой массовой за всю историю деминских стартов: на нее зарегистрировались более 2,3 тыс. спортсменов. Среди участников были молодожены из Москвы, прибывшие в Рыбинск прямо из ЗАГСа. Невеста Татьяна Морозова бросила традиционный букет за три минуты до старта заезда. Самым возрастным спортсменом лыжного марафона стал 84-летний Юрий Исаев из Московской области.

Победителем золотой гонки стал москвич Дмитрий Кондрашов. Второе место у Рауля Шакирзянова из республики Мордовия, третье – у Дмитрия Плосконосова из Якутии. Среди женщин лучшее время на дистанции 50 км показала Марина Черноусова из Сахалинской области, второе и третье - Алия Иксанова из республики Татарстан и Екатерина Смирнова из Тюменской области.

В серебряной гонке на 25 км первым к финишу пришел Сергей Артамонов из Костромской области. Следом за ним с разрывом в сотую долю секунды финишировали ярославец Максим Черезов и Никита Хабаров из Рыбинска. Среди женщин лидером серебряной гонки марафона классическим стилем стала спортсменка из Рыбинска Светлана Николаева. Второй к финишу пришла Ольга Румянцева из Вологодской области, и третьей Оксана Яковлева из Ярославля.

Алла Чижова