В ДТП с участием семи машин под Ярославлем один человек погиб и трое пострадали

В Переславском районе Ярославской области на 111 км федеральной автодороги «Москва - Холмогоры» произошло ДТП с участием семи машин, в результате которого погиб один человек и трое пострадали, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По данным УМВД, дорожно-транспортное происшествие зафиксировано 07 марта около 11:20. По предварительной информации, грузовой автомобиль с полуприцепом Renault Premium под управлением 24-летнего мужчины, не выбрав безопасную дистанцию до останавливающейся впереди грузовой автомашины MAN с полуприцепом и останавливающейся перед ней грузовой автомашины Mercedes-Benz с полуприцепом совершил столкновение, в результате которого произошло складывание «автопоезда» и выезд на встречную полосу.

Затем произошло столкновение с двигавшимися во встречном направлении автомобилями Chevrolet, Volkswagen Passat и Peugeot. В грузовую машину Renault Premium сзади въехала еще одна грузовая автомашина Renault Premium.

В результате дорожно-транспортного происшествия 38-летний водитель Chevrolet от полученных травм скончался на месте, а 34-летняя женщина, пассажир Chevrolet, нуждается в амбулаторном лечении. Водитель и пассажир Peugeot госпитализированы.

На место происшествия выезжали экипажи ДПС ГИБДД, сотрудники МЧС, скорая медицинская помощь. В связи с произошедшим проводится проверка для установления всех обстоятельств ДТП.

Алла Чижова