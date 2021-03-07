Главная Масленица страны стартовала в Ярославле

В Ярославле 7 марта началось празднование Масленицы. На центральных улицах прошло праздничное шествие гвардейцев, которые в Демидовском сквере рапортовали о начале масленичных гуляний Сударыне Масленице и сообщили о готовности городских площадок к проведению мероприятий. Масленица в Ярославле имеет статус «Главной Масленицы страны» и начинается на один день раньше, чем везде.

В пресс-службе мэрии города отметили, что в этом году из-за пандемии коронавируса праздничные мероприятия в день открытия Масленицы проходят с некоторыми ограничениями.

«Обычно гуляния в Ярославле начинаются за день до Масленичной недели. По традиции по городу проходит карнавальное шествие. В этом году в связи с действующим режимом безопасности мы ограничились шествием гвардейцев, возвестивших о начале Масленичной недели. В течение недели, с 8 по 14 марта, ярославцы смогут посетить концертные программы, дни семейных развлечений, принять участие в традиционных масленичных обрядах, играх и конкурсах»,— рассказала начальник управления культуры мэрии города Ярославля Ольга Каюрова.

Масленичная неделя закончится 14 марта, в этот день будет организовано 11 интерактивных зон, большинство из которых в парке на острове Даманском.

Ранее “Ъ-Ярославль”, что в этом году впервые за все время проведения ярославской Масленицы, будет организован праздничный сеанс радиосвязи. 9 и 10 марта радиолюбители Ярославля будут выходить в эфир из резиденции Государыни Масленицы и передавать специальный праздничный позывной R21BLIN, тем самым подтверждая во всем мире статус Ярославля как места, где проводится «Главная Масленица страны».

Также в городе проходит традиционный 10-ый конкурс масленичных кукол «Краса Масленица – 2021». В этом году выставка кукол открылась в парке на острове Даманском.

Алла Чижова