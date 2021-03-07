Минэнерго Белоруссии опровергло сбои на БелАЭС

Министерство энергетики Белоруссии опровергло информацию о сбоях в работе системы охлаждения реактора первого энергоблока БелАЭС.

«Информация о сбоях в работе системы охлаждения реактора первого энергоблока БелАЭС, появившаяся в некоторых Telegram-каналах, не соответствует действительности»,— говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. На первом энергоблоке продолжаются регламентные работы и испытания в рамках этапа опытно-промышленной эксплуатации, заявило Минэнерго.

«Система функционирует в штатном режиме»,— отмечается в сообщении. Министерство подчеркнуло, что радиационный фон в районе станции в норме.

БелАЭС состоит из двух блоков по 1,2 ГВт каждый, станция расположена в городе Ворняны на реке Нярис в 20 км от Литвы. Она строится с 2012 года госкорпорацией «Росатом», 90% стоимости строительства покрывает российский кредит на сумму около $10 млрд, оставшуюся часть предоставил ВЭБ в виде дополнительного кредита.

В конце 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о сроках ввода в эксплуатацию обоих энергоблоков БелАЭС. Первый блок электростанции планируется ввести в 2021 году, второй — в первой половине 2022 года. Ввод БелАЭС будет осуществляться по программам, утвержденным ее оператором — РУП «Белорусская атомная электростанция».