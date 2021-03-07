ФК «Урал» сыграл вничью с «Уфой» в рамках 21 тура РПЛ

Футбольный клуб «Урал» в рамках 21 тура Российской премьер лиги (РПЛ) сыграл вничью с «Уфой». Встреча проходила в Екатеринбурге и закончилась со счетом 0:0. На стадионе находилось 4,5 тыс. зрителей.

Стоит отметить, что 3 марта клубы уже встречались в Уфе в рамках 1/8 финала Бетсити Кубка России. Матч закончился со счетом 3:0 в пользу «Уфы».

Следующий матч «Урал» проведет 13 марта в Екатеринбурге. В рамках 22 тура РПЛ он будет принимать «Ротор» (Волгоград). «Урал» продолжает занимать 12 место в чемпионате.

Николай Яблонский