В Ярославской области в ДТП пострадали два водителя

В Ярославской области произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. По данным пресс-службы дорожно-транспортное происшествие зафиксировано ночью 7 марта около 00:30 в городе Угличе.

По информации пресс-службы, на улице Кирова произошло столкновение автомобиля Chevrolet Lanos под управлением 37-летнего мужчины и автомобиля Honda под управлением 42-летней женщины. В результате ДТП оба водителя нуждаются в амбулаторном лечении.

В пресс-службе уточнили, что на место происшествия выезжали ДПС ГИБДД, МЧС, скорая медицинская помощь. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Алла Чижова