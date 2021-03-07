В Краснодаре до конца года обновят 33 остановочных павильона

В кубанской столице на 2021 год запланировано обновление 33 остановочных павильонов, семь из них уже заменили на новые, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

В числе обновленных остановок - три павильона на улице Чонгарской в станице Старокорсунской, два — на пересечении улиц Российская и Большевистская. Также отремонтирован остановочный пункт на улице Октябрьской в границах улиц Орджоникидзе и Ленина и установлен павильон на пересечении улиц Московской и Жигулевской. Все обновленные конструкции выполнены в едином стиле.

В планах муниципалитета – ремонт остановок еще на 17 улицах, среди которых – Московская, Волжская, Октябрьская, Средняя, Кореновская, Российская и другие. Все работы завершатся ко второму кварталу текущего года.

Около пятидесяти павильонов с рекламными конструкциями установят на трамвайных линиях в различных районах Краснодара. В частности, в очереди на обновление остановки по улице Ставропольской, Проспекту Чекистов и других.

Ольга Логинова