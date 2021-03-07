Нападающего «Локомотива» дисквалифицировали на один матч за непристойный жест

Нападающего ярославского хоккейного клуба «Локомотив» Николая Коваленко дисквалифицировали на одну игру серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) непристойный жест, продемонстрированный им во время матча плей-офф 5 марта с финской командой «Йокерит». Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте КХЛ. Кроме того, на основании дисциплинарного регламента лиги, ярославский хоккеист заплатит штраф в размере 200 тыс. руб.

Напомним, «Локомотив» 5 марта в Ярославле с крупным счетом 5:0 одержал победу во втором матче серии плей-офф над «Йокеритом». В сообщении отмечается, что в третьем периоде встречи Николай Коваленко, находившийся на скамейке запасных, показал непристойный жест, указав в сторону хоккеистов финской команды.

Третий матч серии пройдет сегодня, 7 марта. «Локомотив» ведет в серии до четырех побед со счетом 2:0. Первую игру железнодорожники выиграли с минимальным счетом 1:0, а во второй игре разгромили финский клуб со счетом 5:0.

Антон Антонов