В Татарстане за сутки выявили коронавирус у 50 человек

В Татарстане за сутки к 7 марта выявили 50 новых случая COVID-19. 26 человек госпитализировали, 24 получают лечение на дому, говорится в сообщении минздрава региона.

Среди заболевших — 22 человека старше 60 лет. В Казани подтвердили 17 новых случаев, в Набережных Челнах — 11, в Зеленодольском районе — четыре, в Верхнеуслонском — три, еще в 12 районах — по одному-два случая..

С начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 18 334 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 15 026, в том числе 35 за минувшие сутки.

Всего с начала пандемии от коронавируса скончались 360 пациентов. О пяти новых смертельных случая минздрав сообщил вчера (трое мужчин 1940, 1941 и 1958 годов рождения, две женщины 1944, 1955 годов рождения).

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"